Das katalanische Regionalparlament will am Donnerstag über die Antwort auf die Entmachtung durch die Zentralregierung in Madrid entscheiden.

Ein Sprecher sagte, das regierende Parteienbündnis werde eine Klage gegen die Anwendung des Verfassungsartikels 155 anstoßen. Zuvor hatte der Sprecher für Auswärtige Angelegenheiten, Romeva, dem Sender BBC gesagt, die Behörden würden den Anweisungen Madrids nicht folgen. Die Linkspartei CUP drohte mit einer Kampagne des zivilen Ungehorsams. Die Partei erklärte, der Vorstoß der Zentalregierung sei die größte Aggression gegen Katalonien seit der Diktatur von Franco. Die CUP ist nicht an der Regionalregierung beteiligt. Diese ist aber auf ihre Unterstützung angewiesen. - Spaniens Ministerpräsident Rajoy hatte nach wochenlangem Streit über das Unabhängigkeitsvotum der Katalanen am Samstag die Entmachtung der Separatisten eingeleitet.