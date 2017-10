Nach Ablauf eines zweiten Ultimatums hat die spanische Regierung angekündigt, Katalonien wegen seiner Unabhängigkeitsbestrebungen unter zentrale Kontrolle zu stellen.

Ministerpräsident Rajoy teilte mit, am kommenden Samstag trete das Kabinett in Madrid zu einer Sondersitzung zusammen. Ziel sei es, die verfassungsmäßige Ordnung in der Autonomen Region wieder herzustellen. Dazu werde man den Artikel 155 der Verfassung einsetzen. Darin ist geregelt, dass die Zentralregierung ganz oder teilweise die Kontrolle der Region übernehmen kann. Es wäre das erste Mal, dass sich eine Regierung auf diesen Artikel beruft.



Ein erstes Ultimatum war am Montag verstrichen. Die Zentralregierung setzte daraufhin eine zweite Frist bis heute Vormittag zehn Uhr, in der die katalanische Regierung erklären sollte, dass sie ihre Bestrebungen nach Unabhängigkeit aufgibt. Regierungschef Puigdemont veröffentlichte stattdessen ein Schreiben, in dem er erneut einen Dialog mit Madrid und ein Ende jeglicher Repression verlangte. Zugleich betonte er, das Regionalparlament in Barcelona könne nun über eine Unabhängigkeitserklärung abstimmen.