Die Regierung in Katalonien erwägt offenbar, am 20. Dezember Neuwahlen in der Region abzuhalten.

Das berichtet die Zeitung "La Vanguardia" in Barcelona. Am Nachmittag tritt das Regionalparlament zusammen. Es berät über eine Antwort auf die Zwangsmaßnahmen, die die spanische Zentralregierung angekündigt hat, um die Unabhängigkeitsbestrebungen Kataloniens zu beenden. Es wird darüber spekuliert, dass das Parlament in Barcelona entweder die Unabhängigkeit der Region oder Neuwahlen ausrufen könnte.