Der Vorsitzende der spanischen Sozialisten, Sanchez, hat den Chef der katalonischen Regionalregierung, Puigdemont, aufgefordert, alle Separationsbestrebungen einzustellen.

Sanchez sagte in Madrid, er hoffe, Puigdemont verzichte darauf, einseitig die Unabhängigkeit zu erklären. Zugleich sicherte er der spanischen Regierung seine Unterstützung zu. Regierungschef Rajoy lehnt eine Vermittlung im Streit mit Katalonien weiter ab. Derjenige, der das Gesetz breche, müsse seine Position korrigieren, sagte Rajoy der Zeitung "Die Welt". Die Einheit Spaniens sei nicht verhandelbar. Dafür werde man alle Mittel einsetzen, die die Rechtslage biete. Puigdemont will morgen eine Rede vor dem Parlament in Barcelona halten. Nach Angaben eines Abgeordneten soll dann die Unabhängigkeitserklärung angenommen werden.