Die linksextreme katalanische Partei CUP hat Regionalpräsident Puigdemont zur Ausrufung der Unabhängigkeit aufgefordert.

Er solle die Drohungen der Zentralregierung in Madrid ignorieren und die Abspaltung Kataloniens vorantreiben, hieß es in einem Schreiben der CUP-Führung an Puigdemont. Die Partei ist einer der wichtigsten Unterstützer des Regierungschefs im katalanischen Parlament.



Der spanische Ministerpräsident Rajoy hatte Puigdemont ultimativ aufgefordert, klarzustellen, ob er die Unabhängigkeit Kataloniens erklärt hat oder nicht. Puigdemont hatte eine entsprechende Erklärung unterzeichnet und diese anschließend ausgesetzt.