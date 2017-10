In Katalonien haben Befürworter einer Unabhängigkeit massenhaft Geld von den Banken abgehoben.

Vor den Instituten bildeten sich Schlangen. Die Menschen folgten mit der Aktion einem Aufruf der separatischen Bürgerinitiative 'Katalanische Nationalversammlung' und des Kulturvereins 'Omnium Cultural'. Damit solle gegen die Inhaftierung der Präsidenten der beiden Organisationen und gegen die Firmenflucht aus Katalonien protestiert werden, hieß es in einer Erklärung. Die beiden Männer sitzen seit Montag in Untersuchungshaft. Ihnen wird "aufrührerischen Verhalten" im Zusammenhang mit dem Unabhängigkeitsreferendum vorgeworfen.



Die katalanische Regionalregierung hatte gestern ein weiteres Ultimatum zur Beendigung ihrer Unabhängigkeitsbestrebungen verstreichen lassen. Daraufhin kündigte die Zentralregierung in Madrid an, Katalonien die Autonomierechte zu entziehen.