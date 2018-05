Die katalanische Separatistenpartei JuntsXCat hat einen weiteren Versuch angekündigt, den früheren Regionalpräsidenten Puigdemont wieder in das Amt zu bringen.

Vertreter der Partei trafen sich mit ihm in dessen Berliner Exil. Anschließend erklärte ein Sprecher, man strebe eine Abstimmung über Puigdemont im kalatanischen Parlament bis zum 14. Mai an.



Seit der Neuwahl des Abgeordnetenhauses im Dezember sind bislang vier Versuche der Regierungsbildung gescheitert. Die Kandidaten - darunter im ersten Anlauf auch Puigdemont - hielten sich im Ausland auf oder saßen in Untersuchungshaft. Die Separatistenpartei begründete den erneuten Versuch nun mit einem neuen Gesetz in Katalonien, das die Wahl des Regierungschefs auch in dessen Abwesenheit zulässt. Die Zentralregierung in Madrid dagegen lehnt das weiterhin ab. Die spanische Justiz wirft Puigdemont Rebellion vor.

