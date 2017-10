Im Konflikt um eine Abspaltung Kataloniens hat die spanische Zentralregierung der Region eine weitere Frist gesetzt.

Die stellvertretende Ministerpräsidentin Saenz de Santamaria sagte in Madrid, Regionalpräsident Puigdemont müsse nun bis Donnerstag erklären, dass er die Unabhängigkeit nicht ausgerufen habe. Eigentlich sollte er in dieser Frage spätestens heute Vormittag eindeutig Stellung beziehen. Das tat er jedoch nicht. In einem Brief bat Puigdemont stattdessen um einen zweimonatigen Aufschub, um einen Dialog mit dem spanischen Regierungschef Rajoy anzustoßen.