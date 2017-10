Im Konflikt um eine Abspaltung Kataloniens hat die spanische Zentralregierung der Region eine weitere Frist gesetzt.

Nach offiziellen Angaben aus Madrid muss Regionalpräsident Puigdemont nun bis Donnerstag erklären, ob er die Unabhängigkeit Kataloniens ausgerufen hat oder nicht. Eigentlich sollte er in dieser Frage spätestens heute Vormittag eindeutig Stellung beziehen. Stattdessen bat er um einen zweimonatigen Aufschub, um einen Dialog mit dem spanischen Regierungschef Rajoy anzustoßen.



Nach Angaben aus Justizkreisen will die spanische Staatsanwaltschaft gegen den katalanischen Polizeichef Trapero vorgehen. Es werde Untersuchungshaft beantragt, hieß es. Trapero wird "Aufrührerisches Verhalten" zur Last gelegt.