Während eines Besuchs des ehemaligen katalanischen Regionalpräsidenten Puigdemont in Finnland hat Spanien einen Antrag auf dessen Festnahme gestellt.

Die finnische Polizei teilte mit, man habe den Antrag an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet, gleichzeitig aber weitere Informationen zum Haftbefehl von Spanien angefordert. Puigdemont lebt derzeit in Belgien, um einer Verhaftung durch die spanische Justiz zu entgehen. Er hielt gestern einen Vortrag an der Universität Helsinki und wollte Finnland heute wieder verlassen. - Der Oberste Gerichtshof Spaniens hatte gestern entschieden, ein Strafverfahren gegen Puigdemont und 12 zwölf weitere katalanische Regionalpolitiker zu eröffnen. Daraufhin kam es unter anderem in Barcelona zu Protestkundgebungen.

