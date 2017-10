Der Machtkampf zwischen der spanischen Zentralregierung und Katalonien hat erste wirtschaftliche Konsequenzen.

Die Bank Sabadell verlagert ihren juristischen Sitz aus der gleichnamigen katalanischen Stadt in die Hafenstadt Alicante an der Costa Blanca, wie das Institut am Abend mitteilte. Das Direktorium der fünftgrößten spanischen Bank hatte auf einer Sondersitzung darüber beraten. Die spanische Zentralregierung bereitet ein Dekret vor, das Unternehmen einen Abzug aus Katalonien erleichtern soll. Das meldet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Regierungskreise.