Die spanischen Behörden haben damit begonnen, die Zwangsverwaltung Kataloniens in Barcelona und anderen Städten umzusetzen.

Das Innenministerium erklärte, die Zentralen der Parteien, der Häfen und Flughäfen, der Gerichte und der Nationalbank würden übernommen. Notfalls könnten die katalanischen Sicherheitskräfte ersetzt werden. Die Zentralregierung hatte das Regionalparlament in Barcelona am Freitag entmachtet und damit auf dessen Unabhängigkeits-Votum reagiert. Am 21. Dezember soll es in Katalonien Neuwahlen geben. In Madrid demonstrierten gestern Nachmittag tausende Menschen für die Einheit Spaniens.



Der bisherige Chef der Regionalregierung, Puigdemont, rief die katalanische Bevölkerung zum friedlichen Widerstand gegen die Zentralregierung auf. In einer Fernsehansprache machte er allerdings keine genaueren Angaben, wie dies im Detail aussehen soll. Puigdemont sagte, er werde weiter auf ein freies Katalonien hinarbeiten.