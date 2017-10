Die spanische Generalstaatsanwaltschaft hat ein Verfahren gegen Kataloniens Regionalpräsident Carles Puigdemont angekündigt.

Die Behörde will in der kommenden Woche Anklage wegen "Rebellion" erheben. Auf "Rebellion" steht im spanischen Recht eine Höchststrafe von 30 Jahren Haft. Zuvor hatte das katalanische Regionalparlament mehrheitlich für die Gründung einer unabhängigen Republik gestimmt. Vertreter der Opposition hatten den Saal aus Protest vor dem Votum verlassen. Sie warfen den Separatisten vor, Katalonien zu spalten und geltendes Recht zu missachten. Auf den Straßen von Barcelona versammelten sich Tausende Befürworter der Unabhängigkeit.



Als Reaktion stimmte der spanische Senat für die Entmachtung der katalanischen Regionalregierung. Die Abgeordneten votierten in Madrid für die Anwendung des Verfassungsartikels 155, der Zwangsmaßnahmen gegen eine Region erlaubt. Über das weitere Vorgehen wird im Kabinett beraten.



Ministerpräsident Mariano Rajoy rief alle Spanier auf Twitter dazu auf, Ruhe zu bewahren. Der Rechtsstaat werde die Gesetzmäßigkeit in Katalonien wieder herstellen. Der katalanische Regierungschef Carles Puigdemont rief seine Anhänger zu Gewaltfreiheit auf: "In den kommenden Tagen müssen wir unseren Werten des Pazifismus und der Würde treu bleiben."



Die Bundesregierung äußerte sich besorgt. Sprecher Steffen Seibert warf dem katalanischen Regionalparlament "Verfassungsbruch" vor. Zugleich stellte er klar, dass die Bundesregierung die katalanische Unabhängigkeitserklärung nicht anerkennen werde. "Die Souveränität und territoriale Integrität Spaniens sind und bleiben unverletzlich." Die Bundesregierung unterstütze daher "die klare Haltung des spanischen Ministerpräsidenten zur Gewährleistung und Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Ordnung". Seibert äußerte zugleich die Hoffnung, "dass die Beteiligten alle bestehenden Möglichkeiten zum Dialog und zur Deeskalation nutzen werden".



In Brüssel erklärte EU-Ratspräsident Tusk, für die Europäische Union bleibe Madrid der alleinige Ansprechpartner. Europaparlaments-Präsident Tajani forderte mehr Autonomie für Regionen wie Katalonien. Mit einem guten Maß an Autonomie gäbe es weniger Abspaltungstendenzen, sagte Tajani dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Als Beispiel nannte er Südtirol. Er rief die EU-Regierungschefs dazu auf, dies zu beherzigen. Mit Blick auf Katalonien sprach er sich eindeutig gegen eine Unabhängigkeit aus. Die sei fatal für Bürger und Wirtschaft und außerdem widerrechtlich, so Tajani. Wenn eine Region sich abspalte, müsse sie die EU verlassen.



Die US-Regierung erklärte, man unterstütze die Bemühungen der spanischen Regierung um die Einheit des Landes. Katalonien sei ein integraler Bestandteil Spaniens, sagte ein Sprecher in Washington. Die Nato teilte mit, es handele sich um eine interne Angelegenheit Spaniens, die im Land selbst gelöst werden müsse.