Die spanische Regierung lehnt die Pläne der Separatistenparteien Kataloniens ab, den früheren Regionalpräsidenten Puigdemont in Abwesenheit wieder in das Amt zu wählen.

Ein Regierungssprecher erklärte in Madrid, ein solches Vorgehen wäre gesetzeswidrig. Man würde gerichtlich dagegen vorgehen.



Der von Madrid abgesetzte Puigdemont hält sich derzeit in Belgien auf, da ihm in Spanien die Verhaftung droht. Bei den katalanischen Wahlen Mitte Dezember hatten die separatistischen Parteien erneut die absolute Mehrheit im Regionalparlament gewonnen. Nach ihren Vorstellungen soll Puigdemont notfalls per Videokonferenzen und mit Hilfe von Stellvertretern von Belgien aus regieren. Auch dies lehnte die spanische Regierung ab.



Das katalanische Parlament kommt am kommenden Mittwoch zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen.

