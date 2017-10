Der spanische Justizminister Catalá hat Katalonien für den Fall einer Unabhängigkeitserklärung vor Konsequenzen gewarnt.

Madrid werde alle zur Verfügung stehenden Mittel nutzen, um die Einhaltung der Gesetze sicherzustellen, sagte er. Beispielsweise sei ein Entzug der Autonomie möglich.



Die EU-Kommission rief beide Seiten zum Dialog auf. Zugleich betonte Vizepräsident Timmermans im Europaparlament in Straßburg, die EU lehne eine Vermittlung ab. Es handele sich um eine interne Angelegenheit Spaniens.



Der Chef der Regionalregierung, Puigdemont, gibt zur Stunde eine Erklärung ab. Medienberichten zufolge will das Parlament in Katalonien Anfang nächster Woche die Unabhängigkeit von Spanien ausrufen.