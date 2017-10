Die Spannungen zwischen der katalonischen Regierung und der Zentralregierung in Spanien gehen auch heute weiter: Die Regierung in Madrid fordert nun Neuwahlen für Katalonien, das nach Unabhängigkeit strebt.

Ein Sprecher der Zentralregierung sagte, zur Beilegung der Krise zwischen Barcelona und Madrid sollten Regionalwahlen abgehalten werden. Der katalanische Regierungschef Puigdemont wiederum will sich am Dienstag vor dem Regionalparlament zur Lage nach dem Unabhängigkeitsreferendum äußern. Er verschob er seine ursprünglich für Montag geplante Rede um einen Tag.



Das spanische Verfassungsgericht hatte die Sitzung des Parlaments untersagt. Ob die Abgeordneten am Montag trotzdem zusammenkommen wollen, wurde nicht mitgeteilt. Es war damit gerechnet worden, dass das Regionalparlament die Unabhängigkeit ausrufen könnte.



Der Vertreter der spanischen Regierung in Katalonien, Millo, bat um Entschuldigung für Polizeigewalt während des Referendums. Dabei waren am Sonntag hunderte Menschen verletzt worden. Inzwischen lud die spanische Justiz den Chef der regionalen Polizei, Trapero, zur Vernehmung nach Madrid vor. Ihm werde die Unterstützung eines Aufstandes vorgeworfen, teilten die zuständigen Behörden mit. Medienberichten zufolge drohen dem Polizeichef wegen Ungehorsams acht bis 15 Jahre Haft.



Die spanische Regierung erleichtert unterdessen Unternehmen in Katalonien die Verlegung ihres juristischen Sitzes in andere Regionen des Landes. Wirtschaftsminister de Guindos sagte, das Kabinett habe einen Gesetzentwurf verabschiedet, mit dem die bürokratischen Hürden dafür gesenkt würden. Die spanische Bank Sabadell hatte gestern angekündigt, ihren Sitz aus der gleichnamigen katalanischen Stadt nach Alicante zu verlegen. Auch andere Unternehmen erwägen wegen der Katalonien-Krise diesen Schritt.



Der EU-Kommission zufolge würde Katalonien bei einer Trennung von Spanien auch aus der EU und dem Euro austreten - mit weitreichenden Folgen für die Wirtschaft.