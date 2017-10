Die spanische Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen Kataloniens abgesetzte Regionalregierung erhoben.

Das teilte Generalstaatsanwalt Maza in Madrid mit. Dem bisherigen Regionalpräsident Puigdemont und weiteren ehemaligen Regierungsmitgliedern werden demnach unter anderem Rebellion, Auflehnung gegen die Staatsgewalt und Unterschlagung öffentlicher Gelder vorgeworfen.



Die spanische Zentralregierung führt seit heute die Amtsgeschäfte in Katalonien. Die Ministerien und Behörden in Barcelona arbeiten damit unter der Leitung Madrids. Regionalpräsident Puigdemont war am Samstag abgesetzt worden. Madrid reagierte damit auf den Beschluss des Regionalparlaments, Katalonien für unabhängig zu erklären.



Die Zwangsverwaltung in Katalonien soll bis zur Neuwahl dort am 21. Dezember gelten. In Barcelona waren gestern hunderttausende Menschen für die Einheit Spaniens auf die Straße gegangen.