EU-Ratspräsident Tusk hat Katalonien aufgerufen, sich nicht von Spanien abzuspalten.

Der Chef der Regionalregierung, Puigdemont, müsse die verfassungsmäßige Ordnung achten, sagte Tusk in Brüssel. Eine Unabhängigkeitserklärung werde nicht nur schwerwiegende Folgen für Katalonien und Spanien haben, sondern für ganz Europa, sagte Tusk in Brüssel. Die aktuelle Krise könne nur durch Dialog gelöst werden.



Puigdemont will sich am Abend in einer Rede im Regionalparlament von Barcelona zu seinem weiteren Kurs äußern. Um Ausschreitungen sowie Zusammenstöße zwischen Anhängern und Gegnern einer Unabhängigkeit Kataloniens zu verhindern, hat die Polizei ihre Sicherheitsvorkehrungen verschärft.