In Spanien läuft am Vormittag das Ultimatum von Ministerpräsident Rajoy an den Chef der katalanischen Regionalregierung, Puigdemont, ab.

Er soll bis zehn Uhr die Frage beantworten, ob er am vergangenen Dienstag bei seiner Rede vor dem Regionalparlament in Barcelona tatsächlich die Unabhängigkeit Kataloniens ausgerufen hat. Sollte er dies bejahen, will Madrid der Region die Autonomierechte entziehen. Puigdemont steht unter Druck von mehreren Seiten. Die katalanische Linkspartei CUP droht ihm mit dem Bruch der Koalition, sollte es keine Unabhängigkeitserklärung geben.