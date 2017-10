Katalonien verzichtet vorerst auf eine Abspaltung von Spanien. Der Regierungschef der Region, Puigdemont, sagte im Parlament in Barcelona, mit dem Referendum vor gut einer Woche habe das Volk der Regierung das Mandat erteilt, einen eigenen katalanischen Staat zu gründen. Er schlug aber vor, die Ausrufung der Unabhängigkeit auszusetzen, um Gespräche mit Madrid zu ermöglichen.

Er sei überzeugt, dass der Konflikt auf dem Verhandlungswege gelöst werden könne, sagte Puigdemont. Er betonte, es sei wichtig, Spannungen abzubauen.



Die an der katalanischen Regierungskoalition beteiligte Linkspartei CUP kritisierte die Rede Puigdemonts und forderte eine Unabhängigkeitserklärung. Später wurde im Parlament doch noch ein Dokument zur Loslösung von Spanien unterzeichnet, dem vorerst aber wohl nur symbolische Bedeutung zukommt.



Die spanische Zentralregierung reagierte ablehnend auf die Rede. Die "implizite" Erklärung der Unabhängigkeit Kataloniens sei "unzulässig", erklärte ein Regierungssprecher in Madrid. Vize-Ministerpräsidentin Soraya Saenz de Santamaria kündigte für Mittwochvormittag eine Sondersitzung des Kabinetts an. Dabei solle über das weitere Vorgehen entschieden werden.