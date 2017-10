Im Katalonien-Konflikt hat die spanische Justiz Untersuchungshaft gegen zwei Anführer der Unabhängigkeitsbewegung angeordnet.

Die Staatsanwaltschaft wirft den Chefs von zwei mitgliederstarken Organisationen aufrührerisches Verhalten vor. Beide waren unter anderem an den Planungen für das

Unabhängigkeitsreferendum vom 1. Oktober beteiligt. Die Nachricht über die Festnahmen löste in der Nacht Proteste in ganz Katalonien aus. Für heute riefen Aktivisten zu Arbeitsniederlegungen und Kundgebungen auf.



Madrid hatte dem Chef der katalanischen Regionalregierung, Puigdemont, gestern eine letzte Frist bis Donnerstag gesetzt, die Abspaltungspläne aufzugeben und zur verfassungsmäßigen Ordnung zurückzukehren.