In Spanien sind fünf weitere katalanische Unabhängigkeitsbefürworter festgenommen worden.

Darunter sei auch der Kandidat für das Amt des Regionalpräsidenten, Turull, teilte der Oberste Gerichtshof in Madrid mit. Turull wollte sich morgen erneut im Parlament in Barcelona zur Wahl stellen. Zuvor hatte der Gerichtshof entschieden, dass Turull und zwölf weiteren Katalanen wegen Rebellion der Prozess gemacht werden soll. Darauf stehen bis zu 30 Jahre Haft.



Die Zentralregierung in Madrid hatte Ende Oktober die Kontrolle über Katalonien übernommen und die Regionalregierung abgesetzt. Zuvor hatte das Parlament in Barcelona die Unabhängigkeit Kataloniens erklärt. Bei der von Madrid angeordneten vorgezogenen Neuwahl in der Region im Dezember verteidigten die Unabhängigkeitsbefürworter ihre absolute Mehrheit.

