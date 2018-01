Das spanische Verfassungsgericht hat eine Rückkehr des abgesetzten katalanischen Regionalpräsidenten Puigdemont in sein Amt vorerst blockiert.

Puigdemont müsse bei einer erneuten Vereidigung als Regionalpräsident physisch im Parlament anwesend sein, erklärte das Gericht in Madrid. Außerdem könne er nur mit richterlicher Erlaubnis an der Sitzung teilnehmen. Die Richter gaben damit einer Beschwerde der Zentralregierung statt.



Gegen Puigdemont liegt ein Haftbefehl in Spanien vor. Er hält sich deshalb in Belgien auf. Seine Anhänger hatten gehofft, dass er per Videoschaltung die Regierungsgeschäfte in Katalonien leiten könnte.

Diese Nachricht wurde am 27.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.