Das spanische Verfassungsgericht hat die für Montag geplante Sitzung des katalanischen Regionalparlaments untersagt.

Dies teilte das Gericht in Madrid mit. Es folgte damit einem Antrag der Katalanischen Sozialistischen Partei, die eine Lossagung der Region von Spanien ebenso ablehnt wie die Zentralregierung in Madrid. Es wird allgemein erwartet, dass das Regionalparlament die Unabhängigkeit auf der kommenden Sitzung ausrufen will. Am Sonntag hatten in einem Referendum in Katalonien 90 Prozent der Teilnehmer für eine Loslösung von Spanien votiert. Die Volkabstimmung hatte trotz eines Verbots des Verfassungsgerichts stattgefunden.



Der katalanische Regierungschef Puigdemont kritisierte die Rolle der Europäischen Union in dem Konflikt und warf dieser Untätigkeit vor. Mit den brutalen Polizeieinsätzen in katalanischen Städten seien fundamentale Freiheitsrechte von europäischen Bürgern verletzt worden, sagte er der "Bild"-Zeitung. Wäre das Gleiche in der Türkei, Polen oder Ungarn passiert, wäre die Empörung riesig gewesen.