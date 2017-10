Katalonien verzichtet vorerst auf die Erklärung seiner Unabhängigkeit und setzt bis auf Weiteres auf Dialog.

Der Chef der Regionalregierung Kataloniens, Puigdemont, betonte in einer Rede vor dem Parlament in Barcelona, zwar habe das katalanische Volk im zurückliegenden Referendum den klaren Auftrag zur Gründung eines eigenen Staates erteilt. Dennoch wolle man in den kommenden Wochen erneut versuchen, Spannungen abzubauen und eine politischen Lösung zu erreichen. Dazu hätten sich inzwischen zahlreiche internationale Vermittler angeboten wie etwa der frühere UNO-Generalsekretär Annan. Puigdemont rief die spanische Zentralregierung auf, sich einer solchen Mediation nicht zu verschließen. In einer ersten Reaktion zeigte sich Madrid jedoch unnachgiebig. Ein Sprecher erklärte, die - Zitat - "implizite" Erklärung der Unabhängigkeit Kataloniens sei "unzulässig".