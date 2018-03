Im Parlament von Katalonien soll heute ein neuer Regionalpräsident gewählt werden.

Parlamentspräsident Torrent erklärte am Abend in Barcelona, er werde Jordi Turull als Kandidat vorgeschlagen. Der 51-Jährige war früher katalanischer Regierungssprecher und saß im Zusammenhang mit dem Unabhängigkeitsreferendum bereits einmal in Untersuchungshaft. Für heute hat die spanische Justiz ihn erneut vor Gericht geladen.



Die separatistische Mehrheit im katalanischen Parlament sucht seit Monaten nach einem neuen Regionalchef. Die meisten möglichen Kandidaten sitzen jedoch im Gefängnis oder sind ins Ausland geflohen.

