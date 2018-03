Die großen separatistischen Parteien in Katalonien sind vorerst mit ihrem Versuch gescheitert, Ex-Regierungssprecher Turull zum neuen Regionalpräsidenten zu wählen.

Der 51-Jährige erreichte am Abend in Barcelona nicht die im ersten Wahlgang erforderliche absolute Mehrheit. Die linksradikale Partei CUP, auf deren vier Stimmen die Unabhängigkeitsbefürworter angewiesen waren, hatte wenige Minuten vor der Parlamentssitzung ihre Enthaltung angekündigt. - Nach den Verfahrensregeln muss die zweite Wahlrunde in zwei Tagen stattfinden. Allerdings muss Turull befürchten, dann möglicherweise im Gefängnis zu sein. Der Politiker muss morgen zusammen mit weiteren katalanischen Ex-Ministern vor Gericht in Madrid erscheinen. Der Richter des Obersten Gerichtshofs soll entscheiden, ob sie erneut in Untersuchungshaft kommen.



Das spanische Verfassungsgericht hatte entschieden, dass ein Kandidat persönlich im Parlament anwesend sein muss, um sich wählen zu lassen. An dieser Regel war bereits Ex-Regionalchef Puigdemont gescheitert, der nach Brüssel geflohen war.

