Die spanische Zentralregierung hat den neuen katalonischen Regierungschef Torra für die Auswahl seiner Minister scharf kritisiert.

Torra habe es verpasst zu zeigen, dass er bereit sei, zur Normalität zurückzukehren, heißt es in einer Mitteilung der Regierung in Madrid. Zudem sei die spanische Regierung das einzige Organ, das berechtigt sei, die Ernennungen der Minister zu autorisieren.



Torra hatte gestern mehrere separatistische Minister ins Kabinett berufen, die sich wegen des verbotenen Unabhängigkeitsreferendums in Untersuchungshaft befinden oder sich ins Ausland abgesetzt haben.

