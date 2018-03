Die geplante Wahl des Separatisten Turull zum Chef der Regionalregierung von Katalonien stößt bei der spanischen Zentralregierung auf Ablehnung.

Zur Begründung sagte der Staatssekretär für Territorialverwaltung, Bermúdez de Castro, in Madrid, gegen den Kandidaten laufe ein Verfahren. Turull soll noch in dieser Woche wegen Rebellion angeklagt werden. Seine Wahl ist für heute vorgesehen. Die separatistische Mehrheit im katalanischen Parlament sucht seit Monaten nach einem neuen Regionalchef. Die meisten möglichen Kandidaten sitzen im Gefängnis oder sind ins Ausland geflohen.



Katalonien steht derzeit unter Verwaltung der Regionalregierung in Madrid.

Diese Nachricht wurde am 22.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.