Der bisherige katalanische Regierungschef Puigdemont, der von der spanischen Zentralregierung abgesetzt wurde, will die Unabhängigkeitsbestrebungen fortsetzen. In einer Fernsehansprache rief er die Bürger der Region zum friedlichen Widerstand gegen die von Madrid beschlossenen Zwangsmaßnahmen auf.

Auch die "Gründung eines freien Landes" erklärte er als sein Ziel. Am Morgen hatte die spanische Regierung die direkte Kontrolle über Katalonien übernommen. Damit ist die Autonomieregierung in Barcelona offiziell abgesetzt. Ministerpräsident Rajoy löste das katalanische Parlament auf und übernahm das Amt des Regionalpräsidenten Puigdemont. Am 21. Dezember soll es in Katalonien Neuwahlen geben.



In Madrid demonstrieren zur Stunde mehrere Tausend Menschen für die Einheit des Landes. Auf der spontan angesetzten Kundgebung im Stadtzentrum schwenkten sie die spanische Flagge und riefen "Es lebe Spanien". Auch Ausrufe wie "Es lebe Katalonien" waren zu hören.