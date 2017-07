Der französische Außenminister Le Drian hat Katar und dessen Nachbarländer aufgefordert, ihren Konflikt beizulegen.

Insbesondere Maßnahmen, die die katarische Bevölkerung beträfen, müssten aufgehoben werden, sagte er in Doha. Le Drian ist einer von mehreren westlichen Politikern, die in letzter Zeit in die Region gereist sind, um in der Krise zu vermitteln. Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain und Ägypten hatten die Beziehungen zu Katar abgebrochen und unter anderem Verkehrsverbindungen gekappt. Sie werfen der dortigen Führung vor, den Terrorismus zu finanzieren. Katar bestreitet dies.