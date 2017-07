In der Katar-Krise halten Saudi-Arabien, Bahrain, die Vereinigten Arabischen Emirate und Ägypten ihren Druck auf das Emirat aufrecht.

Die vier Länder kündigten in einer in Staatsmedien veröffentlichten Erklärung an, die Sanktionen gegen Katar beizubehalten. Man werde genau verfolgen, wie ernst das Land den Kampf gegen Terrorismus nehme, hieß es weiter. Zuvor hatten Katar und die USA ein Anti-Terror-Abkommen unterzeichnet. US-Außenminister Tillerson sagte nach einem Treffen mit Emir al-Thani in Doha, beide Länder wollten gemeinsam mehr tun, um die Geldquellen von Terrorgruppen trockenzulegen. Heute wird Tillerson im saudi-arabischen Dschidda erwartet, um weitere Gespräche über die Krise zu führen. Saudi-Arabien und andere arabische Staaten hatten vor gut einem Monat ihre Beziehungen zu Katar abgebrochen und eine Blockade verhängt. Sie werfen dem Emirat unter anderem vor, Terror-Organisationen zu finanzieren.