In der Krise am Golf haben vier arabische Staaten ihr Ultimatum an das Emirat Katar um 48 Stunden verlängert.

Dies berichtet der saudische Sender Arabiya TV. Saudi-Arabien, Bahrain, die Vereinigten Arabischen Emirate und Ägypten kamen damit einer Bitte Kuweits nach, das in dem Konflikt vermittelt. Ein erstes Ultimatum war gestern Abend abgelaufen. Die vier Staaten werfen Katar vor, islamistische Terrorgruppen zu finanzieren und verlangen, dass dies aufhört. Zudem fordern sie die Schließung des Senders Al-Dschasira und einer türkischen Militärbasis. Das Emirat lehnt dies bislang ab.



Bundesaußenminister Gabriel reist heute in die Region und wird unter anderem auch Katar besuchen. Er sprach vor seinem Abflug von einem besorgniserregenden Konflikt. Nötig sei nun ein ernsthafter Dialog zwischen den beteiligten Staaten mit dem guten Willen zur Deeskalation.