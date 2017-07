Vor Ablauf des Ultimatums an Katar hat Bundesaußenminister Gabriel die arabischen Blockadestaaten zur Zusammenarbeit aufgerufen.

Was nun auf dem Tisch liege, reiche für einen Dialog zur Klärung der strittigen Fragen, sagte Gabriel nach einem Gespräch mit seinem katarischen Kollegen Scheich al-Thani in Doha. Saudi-Arabien, Bahrain, Ägypten und die Vereinigten Arabischen Emirate beschuldigen Katar der Terrorfinanzierung. Ihren Boykott gegen das Emirat wollen sie nur aufheben, wenn das Land mehrere Forderungen erfüllt. Unter anderem soll Katar seine diplomatischen Beziehungen zum schiitischen Iran einschränken und den Fernsehsender Al-Jazeera wegen einseitiger Berichterstattung schließen. Die Regierung Katars weist die Forderungen zurück. Unklar ist, ob Katar nach Ablauf des Ultimatums am Abend neue Sanktionen drohen. Außenminister Gabriel hatte zur Lösung der Katar-Krise ein gemeinsames Vorgehen der Golfstaaten gegen die Terrorfinanzierung ins Gespräch gebracht.