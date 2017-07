Außenminister Gabriel reist heute zu Gesprächen über die Krise um den Golfstaat Katar nach Kuwait.

Das Land agiert derzeit als Vermittler. Kurz vor Ablauf eines Ultimatums an Katar hatte Gabriel gestern bei seinem Besuch in dem Emirat die arabischen Blockadestaaten zur Zusammenarbeit aufgerufen.



Saudi-Arabien, Bahrain, Ägypten und die Vereinigten Arabischen Emirate beschuldigen Katar der Terrorfinanzierung. Ihren Boykott gegen das Emirat wollen sie nur aufheben, wenn das Land mehrere Forderungen erfüllt. Unter anderem soll Katar seine diplomatischen Beziehungen zum schiitischen Iran einschränken und den Fernsehsender Al-Jazeera wegen einseitiger Berichterstattung schließen. Die Regierung Katars weist die Forderungen zurück. Unklar ist, ob Katar nach Ablauf des Ultimatums gestern Abend neue Sanktionen drohen. Die Außenminister der arabischen Blockadestaaten wollen heute in Kairo über ihr weiteres Vorgehen beraten.