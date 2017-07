Der Bundesnachrichtendienst soll zur Aufklärung des gegen Katar erhobenen Vorwurfs der Terrorunterstützung beitragen.

Dazu sei während des Besuchs von Außenminister Gabriel eine engere Kooperation der Geheimdienste beider Länder vereinbart worden, hieß es aus der deutschen Delegation. Details wurden nicht genannt. Ägypten, Saudi-Arabien, Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate hatten die Beziehungen zu dem Emirat abgebrochen und eine Blockade verhängt. Neben einer Finanzierung von Terrorgruppen werfen sie dem Golfstaat gute Beziehungen zum Iran vor und fordern die Schließung des Senders Al-Dschasira sowie einer türkischen Militärbasis.



Zudem wiesen sie am Abend ein Antwortschreiben Katars zu der Krise zurück. Die Forderungen seien nicht verhandelbar. Der eingeleitete Boykott bleibe bestehen, so lange Katar an seiner Politik festhalte. Weitere Sanktionen seien aber nicht geplant. Über den Inhalt des Schreibens aus Doha war zunächst nichts bekannt.