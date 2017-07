Außenminister Gabriel rechnet nicht mit einer schnellen Lösung der Krise um das Emirat Katar.

Der SPD-Politiker sagte in Kuwait, er sei aber vorsichtig optimistisch, dass es gelingen könne, in den kommenden Wochen diesen Konflikt zumindest in geordnete Bahnen zu bekommen. In Kuwait traf Gabriel mit Emir Sabah al-Ahmed zusammen, der im Katar-Konflikt vermitteln will.



Saudi-Arabien, Bahrain, die Vereinigten Arabischen Emirate und Ägypten haben vor vier Wochen eine Blockade gegen Katar verhängt. Sie werfen dem Emirat unter anderem vor, Terrorgruppen zu finanzieren. Katar reagierte zum Ablauf eines Ultimatums in der Nacht mit einer Erklärung. Der Inhalt ist bisher nicht bekannt. Am Nachmittag wollen die vier Blockadestaaten in Kairo beraten.