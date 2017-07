Im Katar-Konflikt sieht Bundesaußenminister Gabriel die Gefahr einer militärischen Eskalation vorerst gebannt.

Dies sagte Gabriel im Deutschlandfunk. Er verwies zur Begründung darauf, wie die arabischen Staaten auf die Antwort Katars auf ihr Ultimatum reagiert hätten.

Der SPD-Politiker sagte, die Reaktion höre sich harsch an. Aber sie sei auch eine Abrüstung an Forderungen. - Die Außenminister Ägyptens, Saudi-Arabiens, Bahrains und der Vereinigten Arabischen Emirate hatten gestern erklärt, der eingeleitete Boykott bleibe so lange bestehen, wie Doha an seiner Politik festhalte. Weitere Sanktionen seien vorerst nicht geplant. Die vier arabischen Länder werfen dem Golfstaat eine Finanzierung von Terrorgruppen und gute Beziehungen zum Iran vor. Zudem fordern sie die Schließung des Senders Al-Dschasira.