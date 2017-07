Zur Beilegung der Katar-Krise bringt Bundesaußenminister Gabriel eine gemeinsame Initiative der Golfstaaten gegen Terrorfinanzierung ins Gespräch.

Die beste Lösung wäre eine gemeinschaftliche Verabredung über die Beendigung jedweder Unterstützung für extremistische Organisationen, sagte Gabriel bei einem Besuch in Dschidda. Er habe nach einem Gespräch mit seinem saudi-arabischen Kollegen nicht den Eindruck erhalten, dass die nationale Souveränität Katars infrage gestellt werde. Gabriel sprach sich dafür aus, dass der Golfkooperationsrat vereint bleibe. Das Gremium sei Voraussetzung für Sicherheit und Stabilität in der Region.



Saudi-Arabien, Bahrain, die Vereinigten Arabischen Emirate und Ägypten haben ihr Ultimatum an Katar um 48 Stunden bis Mittwoch verlängert. Sie werfen dem Emirat vor, extremistische Gruppen wie die Terrormiliz Islamischer Staat zu unterstützen. Außenminister Gabriel reist noch heute in die Vereinigten Arabischen Emirate weiter, bevor er morgen in Katar erwartet wird.