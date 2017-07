In der Katar-Krise drohen die anderen Golfstaaten mit weiteren Sanktionen.

In einer gemeinsamen Erklärung teilten Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain und Ägypten mit, die Weigerung der Regierung in Doha, auf das Ultimatum einzugehen, sei als Beweis für ihre Verbindungen zu terroristischen Gruppen zu bewerten. Die Länder kündigten neue politische, wirtschaftliche und rechtliche Schritte gegen das Emirat an. Details wurden nicht genannt.



Die vier Regionalmächte haben ihre diplomatischen und wirtschaftlichen Beziehungen zu Katar gekappt. Sie werfen dem Emirat Terror-Unterstützung und enge Kontakte zum Iran vor und fordern unter anderem ein Ende der Finanzierung von Extremisten sowie eine Schließung des Fernsehsenders Al-Dschasira.