US-Außenminister Tillerson ist zu politischen Gesprächen über die Katar-Krise in Kuwait eingetroffen.

Am Abend standen nach Angaben des amerikanischen Außenministeriums zunächst Beratungen mit Emir Scheich Ahmed auf dem Programm. Kuwait vermittelt in dem Konflikt mit Katar. Tillerson will anschließend nach Katar und Saudi-Arabien weiterreisen.



Die Krise schwelt seit gut einem Monat. Saudi-Arabien, Bahrain, die Vereinigten Arabischen Emirate und Ägypten haben ihre Beziehungen zu Katar abgebrochen. Zur Begründung hieß es, das Emirat unterstütze Terror-Organisationen.