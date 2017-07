Der türkische Staatschef Erdogan reist heute vor dem Hintergrund der Spannungen in der Golf-Region nach Saudi-Arabien.

Wie die amtliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu meldet, ist unter anderem ein Treffen mit König Salman geplant. Anschließend will Erdogan nach Kuwait weiterfliegen, das in der Krise mit dem Emirat Katar eine Vermittlerrolle einnimmt. Am Montag will Erdogan Gespräche in Doha führen. Die Regierung in Ankara gilt als Unterstützer Katars.



Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Ägypten und Bahrain hatten vor kurzem alle diplomatischen Beziehungen zu Katar abgebrochen. Sie werfen dem Land unter anderem vor, Terrorgruppen zu finanzieren.