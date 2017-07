Dem Emirat Katar drohen in der diplomatischen Krise mit vier Staaten in der Region neue Sanktionen.

Saudi-Arabien, Bahrain, die Vereinigten Arabischen Emirate und Ägypten hatten Katar ein Ultimatum gestellt, das am Sonntagabend abgelaufen ist. Sie werfen dem Emirat vor, Terrorismus zu finanzieren und verlangen, dass Katar den Sender Al-Dschasira und eine türkische Militärbasis schließt sowie die Beziehungen zum Iran zurückfährt. Die Staaten wollen am Mittwoch über weitere Konsequenzen entscheiden.



Katar lehnt ihre Forderungen ab und will seine Antworten im Laufe des Vormittags an die Regierung in Kuweit übergeben, die in dem Konflikt vermittelt.



Bundesaußenminister Gabriel reist heute in die Region und wird unter anderem auch Katar besuchen. Er sprach vor seinem Abflug von einem besorgniserregenden Konflikt. Nötig sei nun ein ernsthafter Dialog zwischen den beteiligten Staatenmit dem guten Willen zur Deeskalation.