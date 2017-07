Der UNO-Sicherheitsrat schaltet sich vorerst nicht in den Streit mehrerer arabischer Staaten mit dem Emirat Katar ein.

Chinas UNO-Botschafter Liu sagte in New York, es wäre der beste Weg, wenn die beteiligten Länder durch Dialog und Konsultationen selbst eine Lösung fänden. Dazu sehe der Sicherheitsrat keine Alternative. China hat zur Zeit den Vorsitz des Gremiums.



Bundesaußenminister Gabriel setzt heute seine Reise durch mehrere Golfstaaten fort. Dabei wird er zunächst in den Vereinigten Arabischen Emiraten erwartet, bevor er nach Katar weiterfliegt. Gestern hatte Gabriel in Saudi-Arabien betont, die Golfstaaten sollten gemeinsam gegen die Finanzierung des Terrorismus vorgehen. So könne man den Streit mit Katar am besten beilegen.



Saudi-Arabien, Bahrain, die Vereinigten Arabischen Emirate und Ägypten haben eine Blockade gegen Katar verhängt. Sie werfen dem Land vor, gewaltsamen Extremismus zu finanzieren. Zudem verlangen sie die Schließung des in Katar ansässigen Fernsehsenders al-Dschasira.