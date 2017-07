Der UNO-Sicherheitsrat schaltet sich vorerst nicht in den Streit mehrerer arabischer Staaten mit dem Emirat Katar ein.

Chinas UNO-Botschafter Liu sagte in New York, es wäre der beste Weg, wenn die beteiligten Länder durch Dialog und Konsultationen selbst eine Lösung fänden. Dazu sehe der Sicherheitsrat keine Alternative. China hat zur Zeit den Vorsitz des Gremiums.



Bundesaußenminister Gabriel traf zu Gesprächen in den Vereinigten Arabischen Emiraten ein. In Abu Dhabi äußerte er sich optimistisch. Sein Eindruck sei, dass alle Seiten um Verständigung bemüht seien. Später reist Gabriel nach Katar weiter. Saudi-Arabien, Bahrain, die Vereinigten Arabischen Emirate und Ägypten haben eine Blockade gegen Katar verhängt. Sie werfen dem Land vor, gewalttätige Extremisten zu unterstützen.