US-Außenminister Tillerson startet heute eine Vermittlungsmission zur Beilegung der Katar-Krise.

Erste Station ist nach Angaben des amerikanischen Außenministeriums Kuwait. In den nächsten Tagen will er auch Katar und Saudi-Arabien besuchen. Ende Juni hatten sich die USA aus ihren Vermittlungsbemühungen zurückgezogen. Das Weiße Haus erklärte den Streit in der Golf-Region zu einer "Familienangelegenheit".



Die Krise schwelt seit gut einem Monat. Damals hatten Saudi-Arabien, Bahrain, die Vereinigten Arabischen Emirate und Ägypten ihre Beziehungen zu Katar abgebrochen. Zur Begründung hieß es, das Emirat untertstütze Terror-Organisationen.