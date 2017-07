Die USA haben mehrere arabische Staaten aufgefordert, ihre Sanktionen gegen Katar aufzuheben.

Man sei mit den jüngsten Schritten des Emirats gegen die Terrorfinanzierung zufrieden, sagte US-Außenminister Tillerson in Washington. Er hoffe, dass Saudi-Arabien, Bahrain, die Vereinigten Arabischen Emirate und Ägypten ihre Blockade aufhöben. Die Sanktionen wirkten sich auf Katar äußerst negativ aus.



Die vier Länder werfen Katar vor, Extremisten zu finanzieren und mit dem Iran zusammenzuarbeiten. Die Regierung in Doha weist die Vorwürfe zurück. Dennoch änderte Katar zuletzt seine Anti-Terror-Gesetze. Per Dekret von Emir al-Thani wurden die Begriffe Terrorismus und Terrorfinanzierung neu definiert sowie zwei nationale Terrorlisten eingeführt.