Der frühere Duisburger Oberbürgermeister Sauerland sieht keine Fehler der Stadt bei der Genehmigung der Loveparade 2010.

Bei der Großveranstaltung kamen 21 Menschen im Gedränge einer Massenpanik ums Leben. Sauerland sagte am zweiten Tag seiner Vernehmung als Zeuge, wenn er Fehler auf Seiten der Stadt Duisburg hätte erkennen können, hätte er sich im Nachgang anders verhalten. Der 62-Jährige verwies auch auf ein Rechtsgutachten, das die Stadt in Auftrag gegeben hatte. Auf dieser Basis gehe er davon aus, dass das, was man als Verwaltung getan habe, nicht zu der Katastophe geführt habe.



Der Prozess gegen sechs Mitarbeiter der Stadt und vier Beschäftigte des Veranstalters hatte im Dezember begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft den Beschuldigten unter anderem fahrlässige Tötung vor.

Diese Nachricht wurde am 03.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.