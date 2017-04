In der überschwemmten Stadt Mocoa im Süden Kolumbiens ist die Suche nach den mehr als 200 Vermissten unterbrochen worden.

Mit Einbruch der Dunkelheit konnten die Rettungskräfte nicht weiterarbeiten, weil es keinen Strom und kein Licht gibt. Präsident Santos verhängte den Notstand über Mocoa, um das Militär zur Hilfe rufen zu können. Seinen Angaben zufolge wurden fast 200 Tote geborgen und zur Identifizierung in eine Leichenhalle gebracht.



Die Stadt Mocoa liegt an der Grenze zu Ecuador. Gestern war dort so viel Regen gefallen wie normalerweise in einem ganzen Monat. Mehrere Flüsse traten über die Ufer und lösten Erdrutsche aus, als viele Bewohner schliefen.



Bundespräsident Steinmeier und Kanzlerin Merkel äußerten sich bestürzt. Steinmeier wünschte den Angehörigen der Opfer und den Rettungskräften Mut und Kraft.