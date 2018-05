Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken warnt vor einer weiteren Zunahme des Priestermangels.

ZdK-Präsident Sternberg sagte der "Welt am Sonntag", in Kürze würden Priester in katastrophalen Ausmaß fehlen. So seien im vergangenen Jahr erstmals in zwei Bistümern keine Priester mehr geweiht worden. Die Personalnot werde auch auf dem am Mittwoch beginnenden Katholikentag in Münster ein riesiges Thema sein, kündigte Sternberg an. Seiner Ansicht nach werde das Problem die Kirche zu Lösungen zwingen, an die man bislang kaum zu denken gewagt habe. Als Beispiele nannte er die Zuwanderung und die Priesterweihe von verheirateten Männern, die sich durch ihren Lebenswandel für ein geistliches Amt empfehlen. Wenn sich ein deutscher Bischof fände, der dies erstmals täte, würde er weder in Rom noch in Deutschland auf großen Protest stoßen, meinte Sternberg.



Nach einer Umfrage der Katholischen Nachrichten-Agentur werden in den 27 deutschen Bistümern in diesem Jahr voraussichtlich 61 Diözesanpriester geweiht. 1995 waren es noch 186.

